Renouez avec les pouvoirs extraordinaires de votre énergie. Renouez avec les pouvoirs extraordinaires de votre énergie, Edition collector

Il est temps que chacun puisse devenir son propre guérisseur et celui de ses proches. Dans ce livre, Lila Rhiyourhi vous donne de nombreux conseils pour nettoyer, purifier et améliorer votre énergie. Grâce au pouvoir du magnétisme, à des rituels énergétiques fondamentaux et à des prières curatives pour prendre conscience de vos ressources vibratoires, vous accéderez aux véritables secrets des guérisseurs ancestraux.