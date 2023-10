Le fandango du Pamplemousse. confessions du scotch

" Tous les matins, une pie venait se poser au bord de la fenêtre. Dans le rectangle découpé sur le ciel, elle se tenait un moment immobile, bec acerbe, oeil inquisiteur, plumes en attente, entre forme et dessin. A " La pie qui le réveille chaque matin vient tout droit d'une guêpe dans le K-Way, le livre de la création de " carré de nuage ", il l'avait sous les yeux, son carré de fenêtre. Deux récits enchâssés, deux Pamplemousse (c'est le surnom de Thomas) dansent leur fandango - le premier voit partout des choses qui pourraient aider à la construction des formes volantes (surtout dans les oiseaux)A ; le second bricole et va d'échec en échec. On y verra ce qu'on veut dans cette danse, toutes les dualités du monde, ou une très placide attitude devant l'adversité. Au choix.