Faire face. Une vie de passion et d'espoir

L'infatigable V a été de tous les combats (féminisme, antiracisme, LGBT-phobies, lutte contre le sida), toujours à l'épicentre de l'activisme. Activiste culte célébrée dans le monde entier depuis le succès extraordinaire de ses Monologues du vagin, V a consacré plus de quarante ans de sa vie à faire entendre la parole des femmes. Faire face, autobiographie composite, faite de textes rédigés à toutes les époques de sa vie, revient sur ses combats. Naviguant brillamment entre l'intime et le politique, mêlant les formes littéraires, V explore les traumatismes de son enfance, emmène les lecteurs au camp de Theresienstad, en Oklahoma ou dans un centre d'accueil pour femmes au Congo. En évoquant des sujets aussi variés que l'urgence climatique, les sans-domicile, le colonialisme, l'amitié et le patriarcat, l'autrice donne à voir la richesse et la profondeur de sa pensée. A la fois manuel de survie, réflexion sur l'Histoire et appel au pardon et à l'amour, Faire face emprunte avec courage le chemin de la liberté.