Nous baignons à chaque instant dans la géographie. A aucun autre moment de l'histoire, les hommes n'ont eu autant accès à l'autre et à l'ailleurs. C'est une occasion ? xtraordinaire pour chacun d'enrichir sa propre expérience en s'inspirant de celles des autres. Pour ordonner cette gigantesque masse d'informations, il faut disposer de clés : c'est l'objet du savoir géographique, sans lequel le monde demeure opaque, confus, hostile. A travers quelques facettes de la réalité spatiale du monde, cet ouvrage est une invitation à (re)découvrir les beautés de la géographie, afin de mieux comprendre et apprivoiser l'espace dans lequel nous vivons. Il porte un regard à la fois critique et amoureux sur des espaces géographiques comme la France ou le Japon, sur des biens culturels comme le vin, la gastronomie ou le paysage, et sur la pensée de quelques géographes français qui ont marqué la discipline au XXe siècle. ?