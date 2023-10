« Conflit des civilisations » ou « Coexistence multiculturelle ». Reconstruction des Concepts des Droits de l’Homme dans la Nouvelle Ère de Civilisation humaine

Il s'agit ici d'explorer la manière de promouvoir la reconstruction du concept authentique de l'humanité dans différents contextes culturels, d'examiner également comment favoriser la compréhension et le respect de la dignité humaine, ainsi que la réalisation de la coexistence pacifique et de la compréhension mutuelle entre différentes civilisations. L'origine des droits de l'homme est explorée en détail, tant en Occident qu'en Orient, soulignant leurs racines dans différentes époques et traditions. Est mis en évidence que les droits de l'homme transcendent les différences sociales et culturelles, les rendant accessibles à tous. Cependant, l'ouvrage insiste sur l'importance de la tolérance envers les différences sociales et culturelles. L'universalité des droits de l'homme est affirmée, mais il est également souligné qu'ils doivent s'adapter aux contextes sociaux, économiques et culturels spécifiques de chaque pays. En d'autres termes, les droits de l'homme incluent le droit de préserver les spécificités de chaque société tout en respectant les droits fondamentaux.