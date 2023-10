Ponticauds de limoges (geste) - des origines aux annees 1970 (coll. beau petit p

Lui-meme descendant d'une famille de " Ponticauds ", il presente cette population laborieuse au caractere bien trempe. Il explore les activites et l'evolution de ces lieux emblematiques de la ville de Limoges, de l'Antiquite a la revolution industrielle qui vit s'y installer la premiere grande manufacture de porcelaine. Nourri des plus recentes recherches en histoire, ce livre est accompagne d'une riche iconographie, souvent inedite, issue des collections personnelles de l'auteur, des collections municipales et de la riche phototheque de Paul Colmar.