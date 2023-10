Au fil du Tarn. Une escapade sauvage

Une invitation à se laisser aller le long du Tarn sauvage, c’est ce que propose ce livre, en partant de la source, au mont Lozère, jusqu’à la confluence, à Saint-Nicolas-de-la-Grave, un voyage qui traverse cinq départements : Lozère, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne. Les photographies ont toutes été prises dans un rayon de cinq kilomètres autour du cours d’eau, au plus près du Tarn, afin de faire découvrir ses différents visages. Suivre le Cingle plongeur dans les eaux tumultueuses des pentes du Lozère, frôler les falaises des Gorges avec les vautours, prendre le temps de déambuler dans les Raspes à la recherche du Martin pêcheur, partir à la rencontre du faucon pèlerin et des oiseaux d'eaux de la basse vallée... Des textes accompagnent les photographies de Patrice Geniez, des textes longs, énergiques, bouillonnants comme la rivière, des petits textes avec des anecdotes ou des récits sur la faune et les paysages, mais aussi des haïkus et poésies, courtes, dansantes, reflets sur l’eau.