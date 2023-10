L'Oeil, poursuit les réflexions d'André Doms sur le monde actuel. Ses "essais", comme il les nomme? : "?[...] Certes, en moi, l'écriture poétique s'est interrompue, suspendue par le sentiment réfléchi d'y avoir signifié ce que j'attendais qu'elle dise par ses propres moyens ; à moins qu'elle ne se soit plutôt infiltrée, comme diluée dans d'autres expressions moins denses, plus explicites et directement accessibles – en raison de l'urgence de nos temps ? De prime abord, les récits du voyage de la vie, au cours de la "trilogie" des péninsules – italique, balkanique, ibérique – (2019). Puis, dans une optique plus introspective, quelques points topiques relevés parmi les événements et les oeuvres pour me situer dans le monde actuel, et assez logiquement complétés par ce cercle de "?causeries?" dont l'esprit anachronique me mobilise (2021). Enfin Chemins, dont le déroulement existentiel, davantage autobiographique, précède le présent "?essai" où je me hasarde à une analyse, disons libre, de mon parcours psychique, de mes saisons intérieures..."