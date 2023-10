De son pays des Landes et de celui des Pyrénées, Bernard Manciet n'a pas oublié l'un des emblèmes qui fédère les passions et les rêves, Le pigeon ramier, l'oiseau bleu, la palombe. Chaque année, vers le mois d'octobre, le ciel se remplit de ces vols arrivés du nord. Au-dessus des chênes, ils se mettent "à tournoyer - une toupie - avec un bruissement de pluie. Les palombes tombent droit dessus, quelques-unes, d'abord, puis leurs ombres, rapides, en frémissant, et puis le vol entier. Dans toutes les branches, comme une bourrasque de grêle, un fracas de tôle, sifflant, féroce. L'arbre s'est pris à claquer, à caracoler de peur, plutôt crépiter, et à flamber d'ailes implacables" . "Douces palombes, pourtant, au plumage subtilement dégradé de bleu, qui les fait ressembler au petit jour de nos contrées atlantiques, avec des touches de blanc éclatant, sur l'aile, un collier nacré, un bec précieux, ivoire, carmin" . Palombes est aussi une magnifique évocation historique et poétique de la Gascogne, ce pays de traditions ancestrales et de migrations, jusqu'aux coteaux du Pays basque et montagnes pyrénéennes. Et à travers l'oiseau bleu, Bernard Manciet nous parle du coeur des hommes et des passions les plus violentes