Ozu Hors-Champ. Sérénité et turbulences, un complément biographique aux Carnets d'Ozu 1933-1963.

Ecrit par un journaliste japonais, Térui Yasuo, à l'occasion du 110ème anniversaire de la naissance d'Ozu en 2013, cet Ozu "hors-champ" n'a pas pris une ride. Sa longue fréquentation des films d'Ozu et sa grande connaissance de la phénoménale bibliographie qui lui est consacrée au Japon, lui ont permis de livrer à ses lecteurs une quantité d'informations inédites sur la vie du cinéaste, tout en leur faisant part de ses commentaires. Commentaires qui ne manqueront pas d'étonner. La traductrice Josiane Pinon-Kawataké a choisi un large découpage par décennies (Années 20/30, Années 40, Années 50, Années 60) et, pour chacune d'elles, un fin découpage thématique effectué afin de mieux guider le lecteur. L'intérêt de ce texte est le regard porté sur les turbulences, tant professionnelles, familiales ou intimes, auxquelles Ozu dut faire face dans sa vie ; turbulences que beaucoup cherchent à effacer pour préserver cette sérénité orientale qui cherche à régner, à s'afficher dans ses films et qui a façonné l'image du réalisateur. Térui Yasuo avait donné comme sous-titre à son article "Quatre femmes et un cocon mirage". Qu'est-ce à dire ? Ouvrez vite ce livre pour le savoir !