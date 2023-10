Un thé, une tisane, un tricot

Entrez dans un univers doux, chaleureux et cocooning... un moment de détente pour tricoter seule ou entre copines. Mamy factory propose dans cet ouvrage des modèles simples pour des sessions de tricot conviviales et créatives. Pull, écharpe, plaid, coussin... . Sont réalisés dans de beaux fils naturels et expliqués pas à pas, à accompagner d'un bon thé pour tea-time créatif et relaxant à partager avec vos amis adeptes du tricot ! 20 modèles d'ouvrages qui rendent la vie plus douce Une ambiance photos zen et conviviale