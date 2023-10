Brassens et la musique. Une question d'harmonie

A l'occasion du centenaire de sa naissance, cet ouvrage est l'un des premiers à analyser les 150 chansons de Brassens en tant qu'oeuvres avant tout musicales. Grâce à l'analyse de leur forme et de leur harmonie, ce livre, enrichi de nombreux graphiques et statistiques, apporte une contribution décisive à la connaissance de la stylistique du musicien et des rapports entre les paroles et la musique. Poète, compositeur, chanteur, homme de passions et de convictions, Georges Brassens est aujourd'hui l'une des figures artistiques les plus familières en France. Souvent étudiées sous l'angle littéraire, social ou politique, ses chansons ont rarement été reconnues pour leur musique. La modestie bien connue du personnage et sa qualité d'autodidacte musical ont, semble-t-il, compromis l'étude de ses compositions, qui expriment néanmoins une créativité singulière, perceptible dès les premières mesures. Ses références les plus manifestes, puisées auprès de ses modèles, dont Charles Trenet et Django Reinhardt, masquent parfois des inspirations diffuses, issues de la musique savante ou du rock'n roll américain. Plus de cent ans après sa mort, le temps est venu aujourd'hui d'en faire l'objet central d'une étude, à travers l'analyse systématique des 150 chansons composées et chantées par Brassens selon leur tonalité, leur forme et leur harmonie. Enrichi de nombreux tableaux, graphiques et statistiques, cet ouvrage tente de définir la syntaxe du Brassens compositeur. Cette stylistique musicale est ensuite mise en regard avec le matériau textuel, qu'il soit de sa propre plume ou emprunté à d'autres poètes.