Construire le futur. Quand un territoire réinvente la ville

Pour faire face aux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques contemporains, la Région Ile-de-France lance un programme d'une ampleur inédite : "Construire au futur, habiter le futur". Son ambition : accélérer la transition écologique du secteur du bâtiment francilien et soutenir l'innovation en matière de logement et de cadre de vie, afin de mieux répondre, dans les décennies à venir, aux besoins et aspirations des habitants de la première région d'Europe. Ecoconstruction, végétalisation, nouvelles mobilités, inclusivité, engagement citoyen, etc. Ce livre porte témoignage de cette véritable révolution qui veut faire émerger la ville de demain... dès aujourd'hui.