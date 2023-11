Tout sur les zézettes et les zizis

Les parties intimes, on en parle ? Ce livre est fait pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes à propos de leur corps et de ses changements. Qu'est-ce que je vois dans le miroir, si je suis de sexe féminin ou masculin ? D'où viennent l'urine et les selles ? Est-ce que quelqu'un d'autre que moi a le droit de toucher mon corps ? C'est quoi, la puberté ? Bien connaître son corps, se respecter et respecter les autres, c'est mettre toutes les chances de son côté pour être bien dans sa peau.