Les économistes sauveront la planète. (Avec un peu d’aide)

Deux personnages, Elise et Martin, la vingtaine. Elise possède un potager et découvre qu'il est devenu inexploitable à cause de la pollution de l'air : Que faire ? Qui peut résoudre son problème ? Son ami Martin, étudiant en économie, prend l'affaire en main, convaincu que seuls les économistes peuvent sauver la planète (et le jardin d'Elise ! ). Ensemble, ils assistent à un cours d'économie de l'environnement à la Sorbonne, qui est le point de départ d'un voyage initiatique dans l'univers de l'économie de l'environnement. Un voyage qui les conduira auprès d'acteurs militants, de politiques, de lobbyistes, en passant par la mairie locale, le ministère de l'Economie et de la Transition écologique, la Banque de France, la Commission européenne et l'ONU... Un roman graphique drôle, engagé et positif pour tous publics intéressés par les questions d'écologie avec un angle économique. On y trouvera les concepts suivants : Loi de l'offre et de la demande, coût social, économie du bien-être, externalités, taxe pigouvienne, marchés des droits à polluer, réglementation, participation citoyenne, végétalisation de l'espace public, ville durable, labélisation bio, taxe carbone aux frontières, accord de Paris, investissements dans la transition énergétique, biens publics mondiaux, finance verte, verdissement de la politique monétaire, incertitude organisée, agences de notation, critères ESG (NFRD), green bonds, taxonomie, capital naturel. Structure du livre = Y sont abordés les thèmes suivants : la taxation (1), la réglementation (2), l'investissement et le financement de la transition énergétique (3), les réponses européennes (4), la coopération internationale (5) et le retour au local (6).