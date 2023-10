Vivien Leigh. "I'm not a film star, I'm an actress"

Pour aborder le jeu et la condition d'actrice au travers de la carrière de Vivien Leigh Cet ouvrage collectif et pluridisciplinaire consacré à Vivien Leigh se situe dans le champ des études actorales, théâtrales et cinématographiques, avec une perspective féministe. Il entreprend en effet d'introduire en France le grand tournant épistémologique que constitue l'approche factuelle, non biographique, non sensationnaliste, des actrices. Il veut considérer Vivien Leigh non comme la seule interprète de Scarlett O'Hara, mais examiner sa carrière, souple et mouvante ; il revient sur les "narratifs" attachés à l'actrice "folle" et "malade" ; il fait place enfin, à un examen de l'actrice au travail, au théâtre comme au cinéma ; à ses capacités intenses de jeu, à ce qui fait son génie cinématographique ; à ses qualités de lectrice (Autant en emporte le vent, dont elle saisit le potentiel, mais aussi des dramaturges très en pointe).