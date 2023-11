La Chute de la maison Usher. Et autres histoires extraordinaires

La maison Usher est habitée par les derniers des Usher, Roderick et sa soeur jumelle Madeline. Roderick dit souffrir d'un mal inconnu, l'hypocondrie dont sont affublés les membres de sa famille depuis toujours. Le narrateur, invité par le propriétaire des lieux est immédiatement saisi par l'atmosphère fantastique, oppressante qui règne dans cette demeure, qui semble presque vivante, prête à les engloutir. L'oeuvre d'Edgar Allan Poe fascine depuis plus de cent cinquante ans, de Charles Baudelaire qui en signa la traduction en son temps aux auteurs contemporains, Stephen King ou Neil Gaiman en tête et pour ne citer qu'eux. On ne compte plus au cinéma les adaptations de ses nouvelles. Lou Reed lui consacra un spectacle et un double album. Les dessinateurs de bande dessinée l'adaptèrent aussi bien sûr : Richard Corben, Alberto Breccia, Lorenzo Mattotti entre autres... Onze des plus grandes nouvelles d'Edgar Allan Poe illustrées par les frères Brizzi comme Le chat noir, Le masque de la mort rouge ou Le scarabée d'or, rassemblées dans une édition richement illustrée en grand format (comparable à leur succès précédent, L'écume des jours de Boris Vian), pour mettre en valeur plus de cent dessins. Un beau livre idéal pour les fêtes, à offrir notamment aux adolescents (textes au programme du collège et du lycée).