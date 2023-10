Steraspis speciosa / Voir l'abeille, le trèfle

Depuis quarante ans, Pierre Bergounioux s'est imposé comme l'un des écrivains les plus remarquables de notre temps. De livre en livre, il a patiemment poli les pierres, taillé les haies d'une morphologie poétique de sa terre natale, rurale et retirée, et d'un inventaire de ses archives familiales. Accompagnant la lecture, la série photographique d'Anaïs Tondeur propose un déplacement du regard et invite à percevoir les plantes, croisées dans le champ et le contre-champ du texte. De l'un à l'autre, nous sommes convoqués au temps de l'enfance surprise de la moindre étincelle, aimant à se rouler dans les herbes, heureuse de se sentir entourée par la vie.