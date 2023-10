Le travail social : toujours une affaire de femmes ? Focus sur l’encadrement

Si des femmes ont trouvé dans le travail social un accès légitime à l'emploi y compris en occupant des fonctions de direction à la création des structures sociales et d'écoles, elles se sont vu progressivement écartées des fonctions de cadres et jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui on constate une féminisation des postes. Cette augmentation du nombre de femmes garantie t'elle davantage d'égalité entre femmes et hommes ? Ces observations et questions sont à l'origine d'une enquête réalisée auprès de professionnel·le·s du travail social. Elle souligne la division sexuée dans le travail social et retrace des processus d'entrée, d'exercice et de mobilité des cadres. Le récit de leurs pratiques permet également de repérer combien les modes d'encadrement sont traversés de normes de genre (gestion, care) pendant que d'autres (néomanagement, caring management) prétendent eux dépasser le genre. Avec l'intention de renouveler la critique du travail social dans une perspective féministe, cette étude interroge les fondations puis l'évolution du travail social. Véronique Bayer a occupé des fonctions d'assistante de service social et de responsable de formation dans le travail social. Elle est aujourd'hui directrice générale à l'Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne (IRFASE) et sociologue à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).