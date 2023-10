21 jours pour apprendre le crochet

En 21 jours et 21 projets, le crochet n'aura plus de secret pour vous ! Cet ouvrage, premier d'une nouvelle collection abordant toutes les techniques de la laine et du fil, propose un apprentissage par étapes, complet et progressif. Avec des pas à pas en photos, cet ouvrage très clair et très précis, permet d'intégrer rapidement toutes les techniques et les points de base tout en réalisant de jolis projets : carré granny, tawashi, panier, châle, amigurumi... A la fin du livre, vous aurez les bases nécessaires pour réaliser toutes sortes de projets plus complexes ! - 21 modèles à réaliser + 2 projets bonus ! - des explications claires et détaillées pour chaque modèle - des schémas et des dessins pour tout comprendre - des pas à pas en photos pour une visualisation des points et des techniques - des pages d'explications du matériel nécessaire.