Lorsque ses parents décèdent tragiquement, c'est une Marinette bouleversée qui abandonne son nom pour un nouveau. Désormais, elle s'appelle Rosa. Rosa M. Le Mer. Héritière d'une belle fortune, la jeune femme doit alors porter son deuil tout en prenant garde aux opportunistes et notamment à son cousin Adam, toujours accompagné de son faux chien Monroe, qui tente sans vergogne de profiter de son argent en l'entraînant dans des projets plus que douteux. Entre deux situations rocambolesques, Rosa rencontre fortuitement Tom, un entraîneur de foot de quartier aussi grincheux et têtu qu'un âne, mais également de Jonathan, un policier qui semble toujours ravi de lui prêter des chaussettes... Un roman empreint d'humour et d'amour, à lire sans modération !