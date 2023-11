Les Malloren, 4 : Le prisonnier de lady Overton

Brand Malloren effectuait une tournée d'inspection des domaines de son frère quand, drogué à son insu, il est jeté, inconscient, dans un fossé. Heureusement, il est sauvé par une inconnue qui le recueille dans un manoir du Yorkshire. Affaibli et désorienté, il peine à comprendre pourquoi sa bienfaitrice cache son visage sous un masque. Néanmoins, il lui témoigne sa reconnaissance éternelle. Elle peut lui demander n'importe quoi en retour ! assure-t-il. Le prenant au mot, elle le prie d'honorer sa couche. Et quand celle qu'il appelle lady Mystère disparaît, Brand se sent prêt à déplacer des montagnes pour la retrouver...