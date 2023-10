L'Hiver du labyrinthe. La saga d'Otharasht

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin des aventures de Max, Milos, Maarten et Tessa, et les rescapés pensaient en avoir terminé avec le royaume perdu de Nakasun et ses artefacts magiques. Mais Max n'est plus elle-même depuis quelques tempsA : devenue ombrageuse et distante, elle est sujette a des crises et semble comme possédée. Alors que ses amis cherchent à l'aider, il paraît inévitable qu'ils doivent remettre les pieds en territoire inconnu, et cette fois le voyage risque d'être bien plus périlleux. Ah, et cette fois il y a un chien.