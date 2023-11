Robin Hood (Tome 5-Rançons, Raids et Vengeance). 5 Rançons, Raids et Vengeance

Robin et ses amis ont trouvé refuge au château de Sherwood après que leur planque a été attaquée par la shérif Kovacevic. Privés d'électricité et de chauffage au coeur de l'hiver, sans ressources, ce pourrait bien être la fin de leur aventure. Mais Robin n'a pas dit son dernier mot : avec la célèbre hackeuse DeAngela, il prépare un raid pour subtiliser une véritable fortune en crypto-monnaie cachée dans un fast-food. Au risque de mettre en danger une personne qui compte plus que tout pour lui... Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l'arc, Robin met à mal ses plus grands rivaux !