Souveraines (Tome 2-Poussières d'étoiles). 2 Poussières d'étoiles

Après l'invasion de Temarin par l'impératrice Margaraux, qui a sacrifié sa fille Sophronia pour accomplir ce funeste dessein, Daphné et Beatriz n'ont qu'un seul objectif : venger leur soeur adorée. Tandis que l'une poursuit son alliance fragile avec les rebelles dans le Friv glacial, l'autre s'enfuit d'une sororité bien gardée. Quand les étoiles elles-mêmes leur viennent en aide, les deux princesses commencent à comprendre l'immense pouvoir qui coule dans leurs veines. Mais il leur faut faire vite et être plus habiles que leur mère, qui poursuit froidement son plan machiavélique pour dominer le continent - déterminée à tuer encore si Daphné et Beatriz se mettent en travers de son chemin...