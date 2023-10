Brille dans ta p*tain de nuit. Pratiques lumineuses pour soigner son âme

Un récit révélateur et puissant pour briller, même quand la vie devient sombre. Au cours de la dernière décennie, Tara Schuster a travaillé dur pour reprendre les rênes de sa vie. Mais la perte de son emploi est venue rompre l'équilibre qu'elle avait construit. Des crises de panique à la dépression profonde, la spirale négative a fait remonter à la surface les traumatismes de son enfance. Après un épisode dissociatif particulièrement dangereux, elle a réalisé qu'il était plus qu'urgent de se reconnecter à elle-même et de retrouver son étincelle de vie. A travers des anecdotes pleines d'autodérision, mais aussi le récit des passages les plus sombres de sa vie -? relation chaotique avec son père, lutte contre les pensées suicidaires, dépendance affective avec ses ex... ? -, Tara dévoile son histoire et la manière dont elle a su faire la paix avec son passé. Dans cet ouvrage, elle propose des outils pratiques pour vous aider à guérir vos blessures émotionnelles, développer des habitudes qui vous donneront un courage et une détermination sans faille, et créer la vie spectaculaire que vous méritez !