Réenchanter le monde. L'Europe et la beauté

L'Europe a inventé le Beau, et posé son équivalence avec le Bien et le Vrai, ce que ne font pas, du moins pas avec cette rigueur abstraite, d'autres civilisations. Mais si l'Europe a inventé cette triade, elle n'a cessé de la mettre à l'épreuve, de la bousculer, dans ses créations. ? Ce que l'Europe met en avant, c'est la relation réelle mais difficile, féconde mais conflictuelle, entre ces trois entités. Cette relation originale est peut-être notre bien le plus précieux. Une sorte de flamme du sacré laissée à la responsabilité des hommes.