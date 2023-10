Et si l'on commençait par la faim ?

Nous avons l'habitude de les déguster dans leurs versions originales sucrées. â Et si nous les transformions en recettes salées à déguster de l'apéritif au fromage ? Richard Louis, écrivain gourmand, auteur de la série M. A. C qui met en scène le personnage d'un policier-cuisinier et du livre "Petits hasards & grandes recettes" et Hugues Marrec, chef des cuisines de l'Auberge de La Camarette à Pernes-les-Fontaines et chef de recherches culinaires pour un grand groupe spécialisé dans le domaine des herbes et des épices, vous proposent une relecture de vos desserts préférés. Iles flottantes, panna cottas, cookies, crumbles ou clafoutis... étonnez vos amis avec des recettes salées, originales, gourmandes et facilement réalisables.