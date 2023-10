Allemand Gramma'Bulles A1-A2+. Comprendre les principes de base de la grammaire allemande et les mettre en oeuvre

A destination des jeunes débutants ou des collégiens, ce cahier est idéal pour comprendre les principes de base de la grammaire allemande et les mettre en oeuvre de façon active, ludique et créative. Ayant pour objectif de mettre la grammaire au service de la communication, ce cahier fournit de nombreuses clés pour mieux comprendre et s'exprimer en allemand. Composé de chapitres thématiques expliquant tour à tour les règles de base, il repose sur une mémorisation en plusieurs étapes : 1. découverte du point de grammaire à retenir et mise en action au moyen de bulles à compléter 2. explication complémentaire et exercices d'entraînement 3. proposition d'activités créatives et ludiques pour se souvenir autrement du point étudié dans le chapitre Les plus : - nombreuses astuces au fil des chapitres - corrigés