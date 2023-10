La roseraie de Saint Clair. Une collection des roses du monde

La roseraie de Saint-Clair, sise à Caluire-et-Cuire depuis 2012, est un lieu unique en son genre, véritable "Jardin des roses du monde" présentant plus de 130 espèces pour près de 500 rosiers. Aboutissement de 200 millions d'années d'évolution, aujourd'hui labellisée Collection botanique nationale, la roseraie offre à ses visiteurs une déambulation "augmentée", pour une expérience à la fois sensible et savante. Le livre est un voyage au coeur de cette collection vivante exceptionnelle, tout entière consacrée à la rose - reine des fleurs depuis l'Antiquité et authentique joyau patrimonial.