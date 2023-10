Mark Rothko. L'intériorité à l'oeuvre

Des années 1950 à aujourd'hui Mark Rothko (1903-1970) reste l'une des figures majeures de l'abstraction aux Etats-Unis et dans le monde. Ses peintures des années 1950 et 1960, immédiatement reconnaissables - et les prestigieuses commandes qui lui furent passées, comme celle pour la Chapelle de Houston - témoignent de la puissance et de la portée émotionnelle d'un travail d'une rare exigence intellectuelle et formelle. L'ouvrage réunit plus d'une douzaine d'essais écrits ces dernières décennies par Christopher Rothko, psychologue et fils de l'artiste. S'appuyant sur sa connaissance intime de l'oeuvre et sa compréhension instinctive de l'homme qu'était son père, l'auteur articule dans des textes sensibles, percutants et pleins d'humour, les différentes périodes et l'évolution des moyens - couleurs, formats, mises en contexte... - qu'utilisait Mark Rothko dans sa quête incessante d'un partage avec le spectateur. Ce faisant, l'auteur libère l'oeuvre des interprétations erronées et des préconceptions qui nuisent à la compréhension du peintre, dont l'ambition première était de transmettre son expérience intime de la condition humaine.