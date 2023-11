Oeuvres complètes

Robert Goorlrik (1949-2022) est un auteur dont le destin est intimement lié à celui des éditions Anne Carrière. Quand il est mort, nous avons perdu un ami. Mais cette histoire d'édition est aussi celle d'une rencontre magnifique entre l'auteur et la France, les libraires qui l'ont porté dès le début, la critique qui l'a soutenu et récompensé de plusieurs prix, les lecteurs. Robert a connu une vie tumultueuse, parfois lumineuse, plus souvent douloureuse. Ce qu'il laisse est l'évidence d'une oeuvre. La voici rassemblée. Une préface de la traductrice marie de Prémonville 1. L'autofiction Féroces La Chute des princes L'Enjoliveur (nouvelles) Trois lamentations (nouvelle) Ainsi passe la gloire du monde 2. La fiction Une femme simple et honnête Arrive un vagabond Après l'incendie