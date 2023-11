Hiérarchie. La société des anges

Le mot "ange" vient du grec angelos qui signifie simplement "messager" . Dans la mythologie grecque, ce sont Iris et Hermès qui se voient chargés de transmettre les messages, ordres ou conseils des dieux aux hommes, ou entre les dieux eux-mêmes. Avec le monothéisme, va apparaître la catégorie des anges : des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est en référence au pouvoir : Dieu l'a créé pour commander aux autres créatures terrestres. La relation qui relie la création au créateur est d'ordre politique. Et ce sont les anges qui l'assurent.