Bande dessinée - Anatomie d'un art. Dissection de planches originales

Cette anatomie dissèque une centaine d'originaux célèbres, mettant à l'honneur le talent d'artistes cultes de l'histoire de la bande dessinée occidentale du XXe siècle. De Richard F. Outcault à des maîtres contemporains comme Chris Ware, elle invite le lecteur à voyager dans des oeuvres et des mondes parallèles qui ont fasciné des générations. Déjà publié en quatre langues, ce tour d'horizon célèbre les vies hétéroclites d'artistes dont les personnages accompagnent les lecteurs à travers les années, de l'enfance à l'âge adulte. Regroupant des créateurs américains et européens de premier plan, cette rétrospective nous plonge dans le symbolisme d'un art protéiforme et nous amène à la rencontre de vamps émancipées, de méta-humains, d'hybrides, de limiers en Borsalinos, de super-héros charpentés, de chiots aventureux, de matous matois, de zombies postmodernes et de freaks venus de l'underground...