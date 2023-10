Lorsque tous trahiront

Février 1945. Dans les petites villes autour de Sigmaringen, les Français partisans du régime nazi se rassemblent. Miliciens en déroute, collabos en exil, chacun essaie de faire les bonnes alliances pour tirer son épingle du jeu et éviter les tribunaux militaires. Sur une route de campagne, Jacques Doriot, un des chefs collaborationnistes réfugiés en Allemagne, est tué dans le mitraillage de sa voiture par un avion non identifié. La présence sur les lieux du drame d'un officier des services de renseignement nazis sème le doute.

Et si le "Grand Jacques" avait été victime d'un complot, liquidé par ses amis ? Un jeune lieutenant se trouve être l'un des premiers témoins de l'affaire et va être chargé de comprendre qui avait intérêt à cette mort. Mais dans cette période trouble, encore faut-il savoir à qui se fier et débusquer les traitres.