La vie heureuse

Une même sensation, la plus simple et la plus élémentaire qui soit, la sensation d'être vivant, peut provoquer le bonheur le plus intense ou être au contraire un objet de crainte et de malheur. Quoique très familière, cette sensation n'en reste pas moins le plus souvent inaperçue, comme endormie dans notre vie quotidienne. Au fil de chapitres courts et captivants, Emanuele Dattilo tente de définir cette sensation. Reconnaître dans chacun de nos gestes la vie qui est vivante, c'est entrer dans une rune dimension où nous apprenons à "désirer directement le bien" .