L'horizon est infini

Imaginez-vous en train de partager un moment privilégié avec le Pape, une occasion unique de lui poser les questions qui vous taraudent l'esprit. C'est exactement ce qui est arrivé à Davide Banzato lors de son séjour au Vatican dans le cadre de son initiative "Périples de l'âme". Jamais il n'aurait cru qu'il aurait la chance de s'entretenir avec le Saint-Père, une figure emblématique de sagesse et d'humanité incommensurables.

Au cœur de cette rencontre exceptionnelle, un échange authentique et profond se déroule entre un prêtre au quotidien mouvementé et un Pape qui incarne la sagesse et l'empathie à leur paroxysme. Le dialogue qui en découle est un mélange de spontanéité et de sincérité, une conversation qui explore les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui.

Le Pape aborde ici une dizaine de sujets d'actualité brûlante, allant de la solitude à l'apathie, de la crise spirituelle à la quête de la sérénité intérieure, et de l'angoisse à la précarité. Le tout est agrémenté d'histoires personnelles partagées par le Saint-Père lui-même, ainsi que de ses réflexions sur notre époque tumultueuse. Il ne manque pas non plus de s'exprimer sur des questions sensibles telles que les violences sexuelles sur les enfants, les conflits armés et les turbulences économiques.

Ce tête-à-tête avec le Pape nous guide à travers un "périple de l'âme", une conversation qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui nous invite à réfléchir, à espérer et à croire. Ce livre inédit est une véritable source d'inspiration, révélant toute la profondeur et la richesse humaine du souverain pontife octogénaire. Une expérience qui éclaire notre chemin et nous donne des raisons de croire en un avenir meilleur.