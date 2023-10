Vers un pays lointain. Dialogues sur l'Antiquité

Si proche et si éloignée, l'Antiquité ne cesse de nous fasciner. Au fil des chapitres thématiques d'un passionnant dialogue, elle déploie toute sa richesse : qui étaient les esclaves, les mercenaires, les mécènes, les paysans, les pirates ? Comment les Anciens ont-ils vécu le racisme, les épidémies ? Quelles ressemblances entre l'empire romain et l'empire américain ? De conversation en conversation, un tableau contrasté de nos deux époques se dessine. Un livre précieux destiné aux amateurs, aux curieux, aux passionnés d'histoire et aux fidèles auditeurs de l'émission "Concordance des temps", dont sont issus ces entretiens.