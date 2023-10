Sauver les enfants. Derniers entretiens avec Philippe Asso

" Tant qu'il me reste un souffle de vie, je veux encore dire, haut et fort : il faut sauver les enfants ! " Figure de l'action humanitaire, religieuse atypique, soeur Emmanuelle a dédié sa vie aux plus pauvres, et surtout aux enfants. Avec une détermination acharnée, elle a lutté pour leur offrir la possibilité d'un avenir meilleur. Sa vitalité et son franc-parler ont marqué à jamais l'esprit des Français. Quinze ans après la disparition de soeur Emmanuelle, son conseiller et ami Philippe Asso fait résonner à nouveau sa voix, donnant à lire leurs derniers échanges sur le combat de sa vie. Ce livre posthume frappe par l'actualité et la force de son message. Il s'adresse à tous, en particulier aux parents, aux enseignants, aux éducateurs, aux politiques, et appelle chacun à honorer sa responsabilité envers les générations futures.