Le premier roman de la créatrice du podcast La Poudre 22 juin 2060. Après des siècles à vivre comme si demain n'existait pas, l'humanité se prépare à une Fin du Monde, rebaptisée FDM comme pour coniurer l'inéluctable. Durant son ultime journée, heure après heure, l'héroïne va revivre les combats féministes et écologistes qui ont rythmé sa vie. Dans une ambiance à la fois mélancolique et poignante, qui évoque Charlotte Perkins Gilman ou Virginia Woolf, cette fiction trouve un équilibre subtil entre anticipation, littérature et politique.