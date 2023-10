True love, c'est le premier roman graphique de Posy Simmonds, paru en 1981, vingt ans avant Gemma Bovery, qui allait la rendre célèbre dans le monde entier. True love, c'est aussi l'amour sincère et sans faille que l'autrice a voué au dessin et à la littérature en cinquante ans de carrière. Pour célébrer ce jubilé, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou a décidé de lui ouvrir, du 22 novembre 2023 au 1er avril 2024, l'espace d'exposition où elle accueille depuis quelques années les très grands noms de la bande dessinée. A la faveur de cette entrée en fanfare dans l'espace muséal parisien, nous lui consacrons le présent album, qui rassemble les plus belles pièces de l'exposition, un long entretien en forme d'autoportrait et une série d'histoire inédites, dont l'irrésistible True love, publié ici pour la première fois en français.