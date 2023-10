La poésie érotique

L'anthologie de Marcel Béalu, grand classique des éditions Seghers, enfin revue et augmentée, dans une édition illustrée et moderne qui consacre le beau sexe... Des textes de Guillaume Coquillart, au XVe siècle, à la révolution des moeurs du XXe et jusqu'à l'époque contemporaine, plus de cent poètes se succèdent, parmi lesquels Clément Marot et ses dizains licencieux, Claude Le Petit et ses vers impurs - brûlé vif en place de Grève à vingt-trois ans -, La Fontaine et les facéties grivoises mais encore d'innombrables blasons du corps féminin, des poètes de boudoir du XVIIIe siècle, les textes d'une obscénité débridée de Théophile Gautier, la poésie libre de Verlaine et Apollinaire, le lyrisme noir du surréalisme ou le chant de femme amoureuse de Joyce Mansour. Avec la liberté de ton d'un autodidacte et une érudition peu commune, dans cet ouvrage publié pour la première fois en 1971, Marcel Béalu nous fait entrer dans l'enfer des bibliothèques. Souvenons-nous qu'il y a quelques siècles, l'érotisme conduisait au bûcher, au même titre que la sorcellerie. A l'ère #MeToo, alors qu'une nouvelle érotique est à inventer entre les sexes, il est bon d'écouter ce que les poètes, hommes et femmes, ont à nous dire, voire pire, à nous suggérer.