Ravenhood #1 : Flock - 1

" Mon plus grand espoir est de connaître l'amour dévorant. Ma plus grande peur est de connaître l'amour dévorant. " Lorsque Cecelia Horner, dix-neuf ans, débarque à Triple Falls, elle se prépare à passer une année pénible, entre des dîners gênants avec son père qu'elle connaît à peine et un boulot méga ennuyeux à l'usine. C'est le prix à payer en attendant d'hériter d'une coquette somme qui lui permettra de mettre sa mère à l'abri du besoin. Mais lors de son premier jour à l'usine, la jeune femme rencontre Sean, sexy, intelligent, attentionné... Cependant, Sean semble dissimuler bien des secrets : par exemple, quelle est la signification de cet étrange tatouage de corbeau qu'il arbore, tout comme son meilleur ami Dominic - au charme aussi puissant que menaçant - et tous leurs amis ? Malgré les avertissements, ceux de gens bien intentionnés et de son propre coeur meurtri, et malgré la réputation de type dangereux que Sean se traîne, Cecelia est incapable de résister à l'attirance qu'elle ressent pour lui, surtout lorsqu'il l'encourage à accomplir tous ses désirs...