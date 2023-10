Aux sévices de l'Église

" Des dizaines de vies ont été détruites et on aurait pu l'éviter. Je ne sais pas si ce dégoût passera un jour. . ". - soeur Camille " Il justifiait ses actes en évoquant l'amour de Jésus qu'il pouvait ainsi me faire ressentir. " - Michèle-France Pesneau " La veille de l'avortement, le Jésuite me dit tout attendri qu'il est sûr que c'est une fille, il fait un signe de croix sur mon ventre. Il a baptisé le foetus. " - Anne Mardon " Il a mis ses mains entre mes jambes en me disant qu'il devait recommencer pour être sûr que Jésus puisse me guérir. Je suis sortie de là dans un état lamentable. J'avais 20 ans ! " - Caroline Pierrot " Ce livre est le fruit d'une rencontre, celle de Camille, une soeur qui vient tout juste de quitter sa communauté. Elle me raconte les dérives, les abus et les déviances instaurées en théorie dans sa congrégation. Je décide d'en savoir plus. Elle me présente d'autres victimes et les témoignages de religieuses et religieux ayant vécu l'innomable se multiplient. Le 5 octobre 2021, Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'Etat, remet le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (CIASE) à la conférence des évêques de France. Un chapitre est consacré aux religieuses abusées. Deux ans après ce rapport, la situation a-t-elle vraiment changé ? " - J-F Laville Soeur Camille, qui doit préserver son anonymat, a souhaité témoigner et accompagner Jean-François Laville dans ses recherches.