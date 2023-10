Il faut parfois vingt ans pour réparer ses dix-sept ans... Septembre 1999. Quand Cyril et sa mère Claudia fuient la Normandie en même temps que leur passé, c'est dans une ville futuriste du sud de la France qu'ils décident de poser leurs valises pour un nouveau départ : La Grande-Motte. Intrigué par cette cité à l'architecture audacieuse, Cyril croise le chemin d'une bande de quatre amis, dans laquelle chacun tient son rôle. Si le garçon venu du nord préfère rester discret, le groupe l'intègre presque malgré lui et bientôt, Alice, la belle photographe, devient son guide et son évidence. Mais le charme de Cyril attise la jalousie des envieux et la tension monte brutalement au sein du groupe. Jusqu'au drame. Le 31 décembre 1999, en cette nuit singulière du passage à l'an 2000, La Grande-Motte devient le point zéro du destin de ces jeunes gens et, pour les vingt ans à venir, le lieu de tous leurs rendez-vous... Dans son premier roman, Frédérique Le Teurnier lance la bande-son de ces vingt dernières années et nous fait grimper pour un tour de grand huit émotionnel dont on ressort enivrés et conquis par des personnages attachants et authentiques. Rendez-vous au Point Zéro nous rappelle que l'essentiel, dans le tourbillon de la vie, c'est de ne jamais perdre de vue ses rêves ni ceux qu'on a aimés.