Un Américain habité par Paris... Portrait d'" une ville fondée sur la vie ", par E. E. Cummings Tout au long de sa vie, E. E. Cummings a été " un étranger habité par Paris ". C'est là qu'il atterrit, le 9 mai 1917, après s'être porté volontaire auprès du corps américain d'ambulanciers, le Norton-Harjes Ambulance Service. Il échappe ainsi à la mobilisation dont l'ombre plane sur les jeunes Américains depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril de la même année. Descendu gare d'Orsay au lieu d'Austerlitz où étaient attendus les volontaires, puis enregistré en retard au siège de Norton-Harjes, il est, pour son bonheur, oublié pendant cinq semaines. L'occasion pour lui d'arpenter la ville en évitant tout ce qui parle anglais. Il visite Notre-Dame, le Louvre, le musée du Luxembourg, assiste à une représentation de Petrouchka au théâtre du Châtelet, dessine des passants, des enfants dans les parcs. Cette escapade marque le premier contact de Cummings avec cette " ville fondée sur la Vie " où partout il sent " la miraculeuse présence d'être vivant ". Il y séjournera ensuite longuement au début des années 1920, rencontrera Ezra Pound et Picasso entre ses murs, avant d'y revenir chaque fois qu'il le peut, seul ou accompagné d'une femme, de préférence au printemps, saison du renouveau. Une quarantaine de textes - lettres, articles, poèmes - racontent ici le Paris de Cummings. Loin du pittoresque touristique, s'y rencontrent ses sujets favoris : des scènes publiques ou intimes jamais tout à fait séparées de l'amour, de l'atmosphère sociale et politique, de l'art et des spectacles. Son " Paname " nous offre ainsi une introduction à son approche de la vie et à la diversité de ses écritures, influencées par les acteurs des avant-gardes littéraires et artistiques côtoyés dans l'entre-deux-guerres. Présentés selon cinq quartiers de la capitale, les textes de Cummings agissent comme des instantanés d'un Paris qui a été une alternative à tout ce qu'il déteste aux Etats-Unis. A Cummings de préciser dans ces pages : Paris ne le déçoit rarement, que lorsqu'il cède à des accès de violence sectaire, ou quand des hommes d'affaires américains " discutent monnaies ", indifférents à la beauté de la lumière.