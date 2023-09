Une année qui bouillotte de bonheur

Pour le bonheur et la douceur, faites confiance au Maneki-Neko ! Découvrez dans ce coffret aux couleurs de l'Asie : une chat-bouillotte toute douce à réchauffer au micro-ondes, un chat-mug parfait pour une boisson bien chaude et un livre avec les mantras, astuces cocooning et secrets gourmands du petit chat de la fortune pour une année de félicité.