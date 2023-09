On est félins pour l'autre

Un coffret pour partager avec votre chat de grands moments de complicité ! Un chat craquant sur 2 accessoires indispensables : Pour vous, un mug collector en céramique idéal pour le thé ou le café du matin, ou pour vous préparer un petit dessert gourmand ; Pour lui, une gamelle en céramique pratique et bien stable, assortie à votre mug. En plus, un livre avec des recettes de mug cakes pour vous et des recettes de repas maison équilibrés et variés pour lui faire plaisir !