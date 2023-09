Ma box déstressée. Le coffret pour reprendre confiance en soi

Peur de la sonnerie du téléphone, panique dès qu'il faut dire un mot en public, sensation d'être moins bon que les autres... On a tous ressenti une ou plusieurs de ces émotions paralysantes. Et on voudrait bien s'en débarrasser... Oui, mais comment ? A partir de son expérience personnelle, Anne-Isabelle Lucas illustre chaque situation avec humour et empathie. Le Pr Florian Ferreri, psychiatre, apporte son analyse sur des ressentis largement partagés. - Un livre pour comprendre les 12 émotions qui nous assaillent et s'en débarrasser. - 12 cartes mémo pour se souvenir des réflexes anti-stress au quotidien. - Un carnet de gratitude pour noter les petites et grandes joies jour après jour. - Un grand poster pour garder en vue toutes les choses sur lesquelles nous pouvons agir sereinement. La confiance en soi se cultive !