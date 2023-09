Qu'est-ce que la création ? Quelles sont les conditions de sa pratique et de son émergence, le quotidien de celles et ceux qui la font ? Quels sont les questionnements qui imposent à un·e artiste le modelage d'une image plutôt qu'une autre - et, une fois son geste fini, comment sa position au monde a-t-elle changé ? Telles sont les questions qu'aborde la revue trimestrielle Portfolio. Chaque numéro nous convie à la rencontre d'artistes issus de tous les arts visuels : bande dessinée, peinture, dessin, photographie, street art, jeux vidéo, sculpture, cinéma, architecture, art numérique... Au gré d'entretiens, de visites d'ateliers, de reproductions soignées d'oeuvres abouties ou en gestation, Portfolio plonge au coeur d'expériences esthétiques fortes et singulières, au plus près de celles et ceux qui les produisent. De toutes nationalités, ces artistes connu·e·s ou émergent·e·s nous invitent, par l'originalité de leurs gestes, à faire ce pas de côté qui fait redécouvrir notre époque et ses mutations, qu'elles soient écologiques, politiques, économiques, sociales ou culturelles. Grâce à un grand format exceptionnel de 23, 8 x 32, 8 cm et une iconographie très riche, Portfolio est un véritable objet de collection.